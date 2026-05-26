Парламент Болгарии начал дискуссии о снятии санкций и налаживании диалога с Россией. Об этом сообщил местный депутат Ангел Георгиев, чьи слова привел ТАСС .

«У нас есть самолеты МиГ-29, и им нужно заменить двигатели. Этим должны заняться российские компании», — подчеркнул парламентарий.

Депутаты предложили снять санкции на российское топливо и обслуживание воздушных судов, а также энергетические ограничения.

Если бы у правительства было желание, оно бы выполнило все эти пункты, считает Георгиев. У властей нет выраженной антироссийской риторики, однако глава болгарского МИД считает, что санкции имеют смысл тогда, кода могут нанести вред России.

