Композитор Матвиенко отметил, что санкции ускорили развитие российской культуры

Западные санкции стали стимулом для развития отечественной культуры, особенно музыкальной индустрии. Об этом заявил народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, сообщил сайт «Москва.ру» .

По его словам, ограничения способствовали активному импортозамещению и быстрой адаптации отрасли к новым условиям.

«В сложных условиях профессиональная среда быстрее находит решения и развивается», — отметил Матвиенко.

Он подчеркнул, что в музыкальной сфере наблюдается значительный рост и появление новых подходов к работе. Отдельно композитор затронул вопрос программного обеспечения. По его словам, несмотря на уход ряда зарубежных компаний, специалисты продолжают использовать необходимые программы и не испытывают критических трудностей.