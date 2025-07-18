В Болгарии призвали отправить под трибунал мэра Львова Садового

Нужно созвать международный трибунал после заявлений мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских бойцов на боевиков ВСУ. С таким предложением выступил депутат от Болгарской социалистической партии Иван Петков, сообщило РИА «Новости».РИА «Новости»