В Болгарии призвали отправить под трибунал мэра Львова Садового
Нужно созвать международный трибунал после заявлений мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских бойцов на боевиков ВСУ. С таким предложением выступил депутат от Болгарской социалистической партии Иван Петков, сообщило РИА «Новости».РИА «Новости»
«Весь мир должен понимать, что Украина по-настоящему находится под контролем нацистов. Издевательство над останками героев — это проявление бессилия проигравших», — сказал он.
Болгарский депутат назвал авторов инициативы по обмену останков советских воинов на украинских солдат — безбожниками.
«То, чем гордится мэр, — это проявление нацизма», — резюмировал Петков.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки 355 советских солдат с мемориального комплекса «Холм Славы» на пленных бойцов ВСУ.