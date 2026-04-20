Сегодня 23:04 Худший кошмар ЕС: как Румен Радев стал «троянским конем» и почему его боится Европа? Историк Подчасов: Радев займется обеспечением стабильной работы правительства 0 0 0 Фото: Zheng Huansong/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Дипломатия

Отставки

Болгария

Международные отношения

Европа

Россия

На парламентских выборах в Болгарии большинство голосов получила левоцентристская коалиция «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева. Ему уже прочат место премьер-министра, а стране, возможно, удастся завершить затяжной внутриполитический кризис, длившийся последние пять лет. Почему политика называют евроскептиком и чем он так приводит в ужас ЕС — в материале 360.ru.

Как прошли парламентские выборы в Болгарии По данным болгарского ЦИК, «Прогрессивная Болгария» набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Газета Dnevnik отметила, что сам Радев, скорее всего, станет новым премьером, а его блок сможет самостоятельно сформировать новый кабмин. «Такая ситуация в парламенте фактически не наблюдалась ровно 29 лет», — указали в материале. The Guardian обратила внимание, что показатели Радева превзошли социологические прогнозы и оказались одними из самых впечатляющих для отдельной партии за целое поколение.

Интересно Конституция Болгарии предполагает, что кандидата на должность премьера выдвигает самая многочисленная парламентская группа, а президент поручает ему сформировать правительство. Если все проходит успешно, лидер государства предлагает парламенту избрать кандидата главой кабмина.

Прошедшие в Болгарии выборы британское издание The Telegaph охарактеризовало как важный знак: страна традиционно выступала за западный курс, входит не только в Евросоюз, но и в НАТО, а победа партии ее экс-президента может стать «худшим кошмаром» для ЕС.

Фото: Lin Hao/XinHua / www.globallookpress.com

По мнению журналистов, Радев станет этакой заменой проигравшего в Венгрии Виктора Орбана. И все потому, что высказывается против военной помощи Украине, не хочет вступления Болгарии в еврозону и подписания соглашения о безопасности с киевским режимом, а также призывает укреплять связи с Россией.

В случае избрания Радев мог бы использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать санкции ЕС в отношении Кремля, как это делал Орбан. The Telegraph

Анализируя ход голосования, газета Financial Times со ссылкой на данные социологов писала, что Радев является российским «троянским конем», и указывала на риски формирования прокремлевского правительства в критический момент. «Зная подход Радева к [президенту России Владимиру] Путину и России, <…> он станет троянским конем Путина в Европе», — заявила депутат Европарламента Валери Хайер.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Что Румен Радев говорил об отношениях с Россией О налаживании отношений с Москвой политик упоминал во время предвыборной кампании. В одном из интервью он подчеркнул, что Болгария — единственная в ЕС страна, чье население составляют славяне и православные.

Это предопределяет нашу роль служить связующим звеном для восстановления отношений с Россией. Румен Радев

Бывший президент Болгарии также говорил о возобновлении свободных поставок российской нефти и газа в Европу и призывал вести диалог с российской стороной в практическом русле и основывать его на взаимном уважении и равноправии. В Кремле отмечали, что слова Радева, как и некоторых других европейских политиков, о готовности к диалогу располагают к себе. «Пока преждевременно было бы делать такие широкие выводы о том, что поменяется общеевропейский климат. Все же мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера. Но, конечно, нам импонируют слова и господина Радева, и некоторых других европейских лидеров», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Lin Hao/XinHua / www.globallookpress.com

Кто такой Румен Радев: краткая биография Румен Радев родился 18 июня 1963 года в болгарском городе Димитровграде. Окончил Высшее военно-воздушное училище, а после — курсы офицеров эскадрильи на авиабазе ВВС США Максвелл. В 1996-м завершил обучение в командно-штабном колледже имени Георгия Раковского в Софии, спустя четыре года получил степень доктора военных наук, а в 2003-м — степень магистра в области стратегических исследований в Академии военно-воздушных сил в Алабаме. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Николай Подчасов напомнил 360.ru, что до 2016 года генерал-майор Радев занимал должность командующего ВВС Болгарии и вышел в отставку накануне президентских выборов, чтобы принять в них участие в качестве независимого кандидата.

До этого никакого отношения к политике он не имел. Радев одержал победу и в течение следующих девяти лет — до января 2026-го — занимал пост главы государства. Николай Подчасов

В Болгарии первое лицо имеет прежде всего представительские функции и существенного влияния на политику не оказывает, отметил собеседник 360.ru. Однако недовольство населения сложившейся в стране политической элитой привлекало его внимание к Радеву — тот открыто критиковал парламентариев за пренебрежение интересами людей. «В результате с 2016 года и до сих пор Радев остается самым популярным политиком в республике», — выразил уверенность Подчасов.

Фото: Lin Hao/XinHua / www.globallookpress.com

Досрочный уход политика с президентского поста он объяснил тем, что в 2026 году у Радева истекал срок полномочий как главы государства. К тому же, об отставке объявило болгарское правительство, что поставило его перед сложным выбором — пропустить этот раунд политической борьбы или действовать сразу.

Генерал выбрал второй вариант. Как показывают результаты голосования, это был правильный шаг.

Причиной того, что последние парламентские выборы в Болгарии стали восьмыми за последние пять лет, Подчасов назвал в первую очередь неспособность раздробленного парламента сформировать устойчивую коалицию. «Ни одна партия не могла получить большинство самостоятельно, а соглашения с партнерами никогда не получалось стабильными», — сказал собеседник 360.ru.

Чем отличается политический стиль Румена Радева По мнению историка, пророссийским Радева можно назвать лишь в одном смысле — для контраста с «антироссийскими» предшественниками. «Он не скрывал своего несогласия с действиями политических деятелей, которые для демонстрации лояльности Брюсселю разрывали выгодные для Болгарии контакты с Россией. Мало того, что эти действия наносили вред интересам страны, они зачастую носили спорный характер с точки зрения национального законодательства», — подчеркнул Подчасов.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Радев, добавил он, также всегда обращал внимание, что членство в ЕС и НАТО — это выбор болгарского народа. И оно обосновано лишь тогда, когда представители стран-участниц отстаивают в объединениях интересы своих граждан.

И если экономическое сотрудничество с Россией отвечает болгарским интересам, то задача болгарской дипломатии — заставить партнеров с этим считаться.

Подчасов также указал на убежденность Радева в том, что конфликт на Украине не соответствует интересам Болгарии. «Он настаивает на том, что политика ЕС должна быть направлена на сотрудничество и развитие, а не на конфликты идеологического характера», — сказал историк.

Фото: РИА «Новости»

Но сначала Радеву придется купировать опасность продолжения внутриполитического кризиса: болгары привыкли, пояснил Подчасов, что ни одно правительство не держится больше года. Это негативно сказалось на работе госаппарата и взаимодействии государственных институтов.

Предстоит большая работа по нормализации болгарской политики. От ее успешности будет зависеть способность нового правительства проводить самостоятельный курс во внешней политике.

Политик не скрывает и своего мнения о европейских санкциях против России и поставках газа и энергоносителей. «Однако политика — это искусство возможного. Первоочередной задачей для победившей партии будет не изменение внешнеполитического курса страны, а обеспечение стабильной работы правительства», — заключил Подчасов.