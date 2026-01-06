Британия и Франция построят военные базы по всей Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах Лондона и Парижа создать военные базы на территории Украины после прекращения огня. Об этом он сообщил на пресс-конференции в столице Франции по итогам встречи так называемой «коалиции желающих», трансляцию которой вело агентство The Associated Press .

«После прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые объекты для хранения оружия и военной техники», — заявил Стармер.

Он добавил, что партнеры также согласовали участие в мониторинге перемирия и долгосрочное предоставление вооружений. Премьер-министр отметил, что третьим направлением работы станет подготовка обязательств по поддержке Украины в случае будущего нападения со стороны России.

Ранее Париж, Лондон и Киев подписали декларацию о намерениях в отношении будущего размещения многонациональных сил на Украине. По словам французского лидера, такие гарантии означают, что «Украине не придется сдаваться».