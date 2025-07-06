В беседе Путина и Макрона присутствовали разные интонации

Песков: в разговоре Путина и Макрона были разные интонации, беседу пока не слили

Французская сторона не раз сливала содержание беседы президента Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина. Однако после последнего разговора утечки нет уже сутки, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

«Такой печальный опыт, к сожалению, есть. Но до сих пор пока никто ничего не слил. Целые сутки прошли», — сказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что с учетом гипотетической возможности разглашения содержания беседы необходимо проявлять сдержанность в описании позиций всех участников диалога.

«Были разные интонации, это рабочий процесс, но, еще раз повторяю, разговор был достаточно содержательным», — заключил Песков.

Путин и Макрон созвонились на этой неделе впервые после трехлетнего перерыва. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что президент России — вежливый человек и дальновидный политик, поэтому никогда не пренебрегает возможностью диалога.