«Саморазоблачились». Захарова назвала неонацизмом инструкции МИД ФРГ ко Дню Победы

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на признаки неонацизма в решении Министерства иностранных дел Германии ввести ограничительные инструкции для россиян в рамках празднования Дня Победы. Об этом дипломат заявила в беседе с «Известиями» .

«МИД ФРГ, разработавший подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки нацизма», — отметила она.

Накануне стало известно, что власти Бранденбурга могут не допустить посла России Сергея Нечаева к мероприятию в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

По информации местного издания Bild, если Нечаев нарушит это условие, дипломата попытаются выдворить с церемонии.

«Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах. Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности», — заявил директор Фонда бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль.

В российском посольстве ранее уже предупреждали, что представителям дипмиссии не требуется особое приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма в День Победы.