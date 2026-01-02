В Берлине второй день не могут возобновить железнодорожное сообщение

На одном из участков железной дороги в Берлине второй день не могут восстановить движение из-за действий вандалов в новогоднюю ночь. Об этом сообщила железнодорожная компания S-Bahn Berlin .

«Из-за актов вандализма в районе Веддинг движение поездов линий S41 и S42 между станциями Gesundbrunnen и Westhafen приостановлено, организован автобусный транспорт», — указал перевозчик.

В ночь на 1 января на платформе S-Bahn Wedding сгорела кабинка дежурного. Предварительно, причиной пожара могли стать фейерверки. В материнской железнодорожной компании сообщили, что движение возобновят только после проверки и обеспечения статической прочности объекта.

В новогоднюю ночь в Германии произошли беспорядки, в том числе нападения на полицейских, поджоги и пожары от пиротехники.

В Швейцарии в новогоднюю ночь сгорел ночной клуб на популярном горнолыжном курорте. Из отправленных в больницу 115 пострадавших около 100 находятся в критическом состоянии.