В Берлине активисты залили краской магазин Tesla

Климатические активисты движения «Новое поколение» в Берлине облили синей краской витрину магазина компании Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщило издание Tagesspiegel .

Акция протеста прошла в торговом центре «Молл Берлина» в субботу, в ней принял участие три человека.

На одном из плакатов было перечеркнутое изображение Маска, показывающего похожий на нацистское приветствие жест, на другом — лозунг «Наше общество не игрушка для правых», на третьем — название движения «Новое поколение».

Прибывшие на место полицейские разогнали акцию, против активистов началось расследование.

Ранее действующий канцлер Германии Олаф Шольц набросился на Маска с критикой из-за его поддержки правых политиков в Европе. По мнению Шольца, действия бизнесмена плохо влияют на демократическое развитие во всем Евросоюзе.