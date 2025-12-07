В Бенине за попытку госпереворота арестовали 13 человек

В Бенине сотрудники правоохранительных органов арестовали 13 человек, причастных к попытке госпереворота. Об этом сообщило Actualites229 .

Силовики задержали 12 участников нападения на офис национального телевидения BeninTV, а также одного бывшего военнослужащего.

«Во время предотвращения попытки военного переворота были арестованы 13 человек», — указали в материале.

О ЧП в Бенине стало известно в воскресенье утром, 7 декабря. Группа вооруженных мужчин в военной форме вышла в эфир национального телевидения и объявила о захвате власти, свержении президента Патриса Талона и приостановке действия Конституции.