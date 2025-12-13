В Белоруссии заявили, что переговоры с США проходят практически еженедельно

Рыбаков: переговоры между Минском и Вашингтоном проходят практически еженедельно

Переговоры между Минском и Вашингтоном проходят практически еженедельно, сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в интервью телеканалу «Первый информационный» . По его словам, отсутствие публичных заявлений не означает, что диалог приостановлен.

«Встречи с представителями американских властей происходят, ну, практически еженедельно», — сказал Рыбаков.

Он отметил, что представители двух стран регулярно встречаются в Вашингтоне и обсуждают актуальные вопросы двусторонней повестки.

«Готовим следующие встречи, готовим следующие шаги, которые обе стороны должны сделать на пути к полной нормализации наших отношений», — сказал Рыбаков.

Постпред добавил, что уже согласована новая встреча в Нью-Йорке: стороны намерены определить дальнейшие действия, поскольку, по словам Рыбакова, «есть что делать и к чему стремиться».

Ранее Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 заключенных — решение принято «в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом» после отмены санкций против белорусской калийной отрасли. Среди помилованных — Виктор Бабарико, Мария Колесникова и несколько других известных политзаключенных.

Правозащитный центр «Весна» сообщил, что значительную часть освобожденных — 114 человек, включая Колесникову и Бабарико, — после выхода из заключения доставили на Украину. Помилование состоялось на фоне визита в Минск американской делегации во главе со спецпосланником Джоном Коулом, переговоры проходили два дня.