В Белоруссии задержали школьников-взрывателей

ОНТ: в Белоруссии задержали подростков, которые изготавливали и взрывали бомбы

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белорусии задержали школьников, занимающихся изготовлением и подрывом самодельных бомб. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ .

В адрес белорусского КГБ поступил запрос о помощи и содействии от одной из самых мощных западных спецслужб, обнаружившей ряд Telegram-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ*. Их создатели учили подписчиков изготовлению взрывчатых веществ.

При проверке выяснилось, что данные отдельных активных участников были зарегистрированы в белорусских городах — Витебске и Могилеве. Причем подрывниками оказались школьники.

«Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы», — говорится в материале.

По словам одного из задержанных, в этих Telegram-каналах также было «очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад».

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и приготовлении к акту терроризма. Установлено больше десятка подростков.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали группу из семи человек задержали в Москве по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе.

*ИГИЛ, «Исламское государство», «Дмитровский джамаат» — террористические организации, запрещенные в России.