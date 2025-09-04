В Белоруссии задержали польского шпиона

Власти Белоруссии задержала шпиона, собиравшего информацию о российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Гражданина Польши Гжегожа Гавела задержали в Лепеле Витебской области. При нем обнаружили восемь страниц ксерокопий документа о совместных учениях России и Белоруссии. На документах стоял гриф секретности.

Задержанный 27-летний поляк проживает в Кракове. Он признался, что ему поручили собирать сведения о предстоящих учениях. Сотрудники контрразведки задержали шпиона в момент получения копий секретного документа. При обыске у мужчины обнаружили несколько иностранных валют и SIM-карту, зарегистрированную на другого человека.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года

Во время учений российские и белорусские военные отработают применение ядерного оружия и системы «Орешник»

