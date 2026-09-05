В Белоруссии выставили на продажу заброшенные дома за 9 тысяч рублей

Семь заброшенных частных домов выставили на продажу в деревне Долгая Гродненской области Белоруссии. Общая стоимость составляет 315 белорусских рублей, это около девяти тысяч в российской валюте. Информация о продаже появилась на портале недвижимости Realt .

Каждое строение стоит около 1,2 тысячи российских рублей, дома можно приобрести как по одному, так и целой улицей. Здания признаны пустующими и расположены на значительном удалении друг от друга.

Площадь домов варьируется от 44 до 88 квадратных метров, земельные участки — от 30 до 60 соток.

Деревня Долгая расположена в 12 километрах от районного центра Щучин и в 205 километрах от Минска. Недалеко протекает река Неман.

Ранее в Подмосковье с января выявили свыше 2,7 тысячи неиспользуемых участков и зданий. Более 1000 заброшек приобрели хозяев или арендаторов.