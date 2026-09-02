Свыше 2,7 тысячи неиспользуемых участков и зданий выявили в Подмосковье с января

В 2026 году Министерство имущественных отношений Московской области запустило масштабную кампанию по повторной инвентаризации региональной собственности. В ведомстве отметили, что основная задача ревизии — провести детальную проверку земельных ресурсов и зданий, чтобы обнаружить неиспользуемые площади и вернуть их в экономический оборот.

Инспекторы муниципального земельного контроля обследовали более семи тысяч участков и свыше 10 тысяч капитальных строений. Первичный аудит позволил выявить 2712 объектов: из них 1538 составляют земельные участки, а 1174 — постройки.

Сейчас 1032 объекта проходят процедуру вовлечения в хозяйственный оборот. Владельцев или арендаторов через продажу, передачу во временное пользование или безвозмездную аренду нашли уже 50 участков и зданий.

«Инвентаризация будет носить непрерывный характер, а новые лоты планируется добавлять в план-график вовлечения ежеквартально. Наша задача — сделать так, чтобы каждый квадратный метр подмосковной недвижимости работал», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.