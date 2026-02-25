В Белоруссии выставили на продажу целую деревню у границы с Литвой

На северо-западе Белоруссии выставили на продажу деревню Веселуха из трех домов и угодий. Она достанется будущему помещику за 10 тысяч долларов. Объявление риэлтерского агентства опубликовано на сайте «Куфар» .

«Единорог в мире недвижимости! В продаже целая деревня на три двора в живописнейшем уединенном месте, частная собственность. Лес, река, не проездное место при этом всего в шести километрах от районного центра», — заявил агент продавца.

Веселуха расположена на берегу реки Лучайка в Юньковском сельсовете Витебской области недалеко от границы с Литвой. Деревянные избушки без внутренней отделки построены среди деревьев. Из инфраструктуры — колодец и электричество с возможностью модернизировать подстанцию до 100 киловатт.

Нынешний владелец не уточнил причину продажи деревни. Он попросил за три дома с угодьями 30 тысяч белорусских рублей, или 10 524 тысячи долларов.

Ранее в Москве выставили на продажу самую маленькую в России комнату. Собственное жилье около станции метро «Павелецкая» оценивалось в 3,5 миллиона рублей.