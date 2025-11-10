Самую маленькую из продающихся в России комнат выставили за 3,5 млн рублей

Спрос на комнаты в России вырос на треть, несмотря на рост цен. Самая маленькая выставлена на продажу за 3,5 миллиона рублей, сообщил ТАСС .

В топ-3 самых компактных из выставленных на «Авито» объектов недвижимости вошла комната площадью шесть квадратных метров в пятикомнатной квартире около станции метро «Павелецкая» в Москве. Ее можно купить за 3,5 миллиона рублей. На втором месте комната площадью 7,3 квадратных метра в четырехкомнатной квартире в Нижнем Новгороде за 700 тысяч рублей, на третьем — площадью восемь квадратных метров в трехкомнатной квартире в деревне Шпаньково в Ленинградской области за 630 тысяч.

Квадратный метр в комнатах в полтора раза дешевле, чем в квартирах, сообщил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. Он обойдется в среднем в 88,99 тысячи рублей.

«Для тех, кто нуждается в собственном жилье и не имеет накоплений, такой тип жилья нередко становится единственно доступным», — сказал специалист.

Спрос на комнаты за год вырос на 31,7%, а стоимость — на 6,1%. Квартиры на вторичном рынке дорожали медленней — на 0,7%.

Покупка жилья на вторичном рынке стала опасной. За год на 20% увеличилось количество исков о возврате проданной недвижимости. Чаще всего суды встают на сторону предыдущих владельцев.