В Белоруссии силовики сорвали атаку на стратегические объекты

Сотрудники КГБ сорвали атаку на стратегические объекты Белоруссии. Об этом сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на представителя комитета.

Силовикам в рамках 732-дневной операции удалось выманить в страну из-за границы организатора диверсионной группы. Ее участники готовили ударные дроны для подрыва стратегических объектов Белоруссии.

Операция КГБ получила название «Гарпун». Ее детали пока не разглашались.

Ранее в Белоруссии заявили, что польские спецслужбы занялись подготовкой боевиков для нападения на республику. По данным КГБ иностранцы используют белорусских оппозиционеров, которые покинули страну, и диаспоры.