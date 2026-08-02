В Белоруссии сформировали десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

В Белоруссии около Гомеля начали формировать 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Об этом в эфире «ВоенТВ» заявил командующий Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

«Новая бригада будет дислоцироваться около Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон», — отметил Ильюкевич.

На данный момент в Белоруссии действуют три отдельные десантно-штурмовые бригады: в Витебске, Марьиной Горке и Бресте.

Госдума 21 июля ратифицировала договор о развитии военного сотрудничества с Белоруссией. Протокол позволит усовершенствовать порядок осуществления военно-технического сотрудничества между двумя странами.