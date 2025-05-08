Лукашенко приехал на празднование Дня Победы в Москву не один

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8 мая прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его сопровождал младший сын Николай, сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

Самолет президента приземлился в аэропорту Внуково. Вечером Лукашенко-старший отправился на концерт для глав иностранных делегаций в Андреевском зале Кремля.

На фото с места событий появился его сын Николай. Кроме них на концерт прибыли президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие политики.

На следующий день Лукашенко посетит Красную площадь. В параде Победы примут участие белорусские военнослужащие. Затем он вернется в Минск и примет военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Николаю Лукашенко 20 лет, в соцсетях его окрестили одним из самых завидных женихов. В марте он сопровождал отца в Совете Федерации.