В Белоруссии родители встретили детей, попавших под удар БПЛА ВСУ под Брянском

В Белоруссию вернулись взрослые и дети, пострадавшие при атаке беспилотника ВСУ на автобус в Брянской области. Родственники встретили их со слезами, кадры опубликовало БелТА .

В Речицу прибыли два автобуса с белорусами, пережившими атаку украинского беспилотника под Брянском. Вернулись те, кто не был ранен во время удара ВСУ.

Агентство сообщило со ссылкой Гомельский облисполком, что всем вернувшимся при необходимости окажут психологическую и медицинскую помощь. Еще шесть человек остаются в больнице.

Всего в автобусе, направляющемся из Речица в Геленджик, находились 44 человека, в числе которых — 28 юных спортсменов. Они направлялись на отдых.

Во время нападения ВСУ на автобус погибла женщина, сопровождавшая детей. Ее супруг, тренер из Речицы, получил ранения и был госпитализирован.