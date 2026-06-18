В Белоруссии родители встретили детей, попавших под удар БПЛА ВСУ под Брянском
В Белоруссию вернулись взрослые и дети, пострадавшие при атаке беспилотника ВСУ на автобус в Брянской области. Родственники встретили их со слезами, кадры опубликовало БелТА.
В Речицу прибыли два автобуса с белорусами, пережившими атаку украинского беспилотника под Брянском. Вернулись те, кто не был ранен во время удара ВСУ.
Агентство сообщило со ссылкой Гомельский облисполком, что всем вернувшимся при необходимости окажут психологическую и медицинскую помощь. Еще шесть человек остаются в больнице.
Всего в автобусе, направляющемся из Речица в Геленджик, находились 44 человека, в числе которых — 28 юных спортсменов. Они направлялись на отдых.
Во время нападения ВСУ на автобус погибла женщина, сопровождавшая детей. Ее супруг, тренер из Речицы, получил ранения и был госпитализирован.