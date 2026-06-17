Женщина погибла под Брянском в результате атаки на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

В Брянской области БПЛА ВСУ врезался в автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате чего погибла женщина, сопровождавшая детей. Пострадали еще семь человек, включая пятерых несовершеннолетних, написал RT .

Автобус перевозил 44 пассажира, из которых 28 были юными спортсменами из города Речица, следовавшими на отдых в Геленджик. По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Остальных пассажиров планируется в ближайшее время вернуть домой.

Следственный комитет России и Белоруссии возбудили уголовные дела.