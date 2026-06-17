Женщина погибла под Брянском в результате атаки на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

В Брянской области БПЛА ВСУ врезался в автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате чего погибла женщина, сопровождавшая детей. Пострадали еще семь человек, включая пятерых несовершеннолетних, написал RT.
Автобус перевозил 44 пассажира, из которых 28 были юными спортсменами из города Речица, следовавшими на отдых в Геленджик. По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Остальных пассажиров планируется в ближайшее время вернуть домой.
Следственный комитет России и Белоруссии возбудили уголовные дела.
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