В Белоруссии применяли ЗРК и авиацию против дронов-нарушителей

Лукьянович: ВС Белоруссии применяли авиацию и ЗРК против дронов-нарушителей

Белорусские военные применяли авиацию и зенитно-ракетные войска для уничтожения беспилотников, заявил журналистам командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович. Его слова приводит агентство «Белта» .

По словам Лукьяновича, президент страны Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что республика Беларусь — мирная страна, а армия — не инструмент агрессии, а щит, который должен быть надежным и сильным. Командующий напомнил о непростой военно-политической обстановке и связал ее с милитаризацией соседних государств.

«Особую роль, конечно, играют военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны, которые ежедневно несут боевое дежурства по противовоздушной обороне и первые встречают на воздушных рубежах любого противника», — сказал он.

По словам Лукьяновича, в этом году уже фиксировались нарушения воздушного пространства и государственной границы.

«Мы ежедневно несем боевое дежурство… Наши дежурные силы применяли авиацию, применяли зенитные ракетные войска, для того чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты», — резюмировал командующий.

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что сейчас напряженная и сложная обстановка.