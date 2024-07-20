В Белоруссии предложили привлечь заключенных к ликвидации последствий стихийных бедствий

К ликвидации последствий урагана в Белоруссии предложили привлечь заключенных, в том числе отбывающих наказание по политическим статьям. С таким предложением выступил президент республики Александр Лукашенко, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко подчеркнул, что уже обсудил идею с министром внутренних дел страны Иваном Кубраковым. В стране, обратил внимание президент, более 20 тысяч «сидельцев», в том числе политзаключенные.

«Туда, на просеку. Помогите стране», — сказал белорусский лидер на селекторном совещании по ликвидации последствий урагана.

Лукашенко также подверг резкой критике действия властей на местах сразу же после стихийного бедствия. Он подчеркнул, что чиновники не желали понимать, что ситуация чрезвычайная. В то время, как часть жителей Белоруссии помогали разбирать завалы, остальные ждали решения проблем от властей и не желали шевелить и пальцем.

Грозовой фронт над Белоруссией 13–14 июля принес в страну ливни и шквалистый ветер. Почти в 2000 населенных пунктах страны нарушило электроснабжение.