Лукашенко объяснил, за что решил «колошматить губернаторов» после бури в Белоруссии

Лукашенко: адекватной реакции на последствия бури в Белоруссии не было

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал действия местных властей по ликвидации последствий бури, обрушившейся на несколько регионов республики в минувшие выходные. По его мнению, никакой адекватной реакции, кроме обычных действий энергетиков, не было, сообщило БелТА .

«Адекватной реакции на это событие — быстрой, четкой, военной — не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы», — возмутился Лукашенко.

Именно поэтому, по его словам, он «начал колошматить губернаторов и других». Президент республики подчеркнул, что никакие отговорки в контексте случившегося принимать не собирается.