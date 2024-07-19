Лукашенко объяснил, за что решил «колошматить губернаторов» после бури в Белоруссии
Лукашенко: адекватной реакции на последствия бури в Белоруссии не было
Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал действия местных властей по ликвидации последствий бури, обрушившейся на несколько регионов республики в минувшие выходные. По его мнению, никакой адекватной реакции, кроме обычных действий энергетиков, не было, сообщило БелТА.
«Адекватной реакции на это событие — быстрой, четкой, военной — не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы», — возмутился Лукашенко.
Именно поэтому, по его словам, он «начал колошматить губернаторов и других». Президент республики подчеркнул, что никакие отговорки в контексте случившегося принимать не собирается.
«Отговорки типа того, что я не пойду, не хочу, не буду, не принимаются. Уполномоченные президента на местах, принимайте решительные действия», — потребовал он.
Это равносильно войне. Только без стрельбы. Мобилизовывайте население. Быстро и оперативно надо решать вопросы.
Александр Лукашенко
Он еще раз указал на то, что его помощники и уполномоченные должны немедленно выехать на места и разобраться с актуальными вопросами о последствиях разгула стихии.
«Надо — подключим армию. Наша страна компактная. Мы знаем, что делать», — заключил Лукашенко.