«Ракета нужна будет»: Лукашенко рассказал о ситуации с поставками «Орешника»

Белоруссия готовит пусковые установки для ракетных комплексов «Орешник» и ждет поставок из России самих ракет. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, которого процитировало РИА «Новости» .

«Несколько пусковых установок, которые для „Орешника“ предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем. <… > От старшего брата ракета нужна будет», — рассказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявлял, что «Орешник» поставят во второй половине 2025 года и безвозмездно. При этом он отметил, что пусковые установки для таких комплексов изготовят на Минском заводе колесных тягачей. Он подчеркнул, что эту ракету невозможно ни перехватить, ни сбить.

По его словам, разместится комплекс на востоке страны, недалеко от границы с Россией, а всего Белоруссия готова принять не меньше десятка установок.