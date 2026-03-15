В Белоруссии перестанут продавать пиво из недружественных стран

Пиво из недружественных стран перестанут продавать в белорусских магазинах с 1 апреля. Такое решение совета министров опубликовали на Национальном правовом интернет-портале .

До нанесения специальных контрольных знаков торговляю импортным солодовым пивом полностью остановят. При этом уже ввезенную в страну продукцию изымать не будут.

Продавцам дадут время на инвентаризацию остатков и маркировку упаковки. С 1 по 7 апреля магазины оформят описи и подготовят оставшиеся партии к дальнейшей продаже по новым правилам.

Ранее похожие изменения анонсировали и в России. С 1 января 2027 года в стране тоже начнет действовать новый ГОСТ на пиво, который заменит стандарт 2012 года и затронет всю отрасль. Документ разработали, чтобы наладить регулирование, оградить покупателей от некачественных товаров и установить для производителей понятные и единые требования.