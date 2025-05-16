В Белоруссии оценили перспективы мирного урегулирования украинского конфликта

Российско-украинские переговоры в Стамбуле создали основу для мирного урегулирования конфликта. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Сам факт этой встречи — это уже положительный момент, потому что переговоры, дипломатия — это всегда хорошо», — сказал Гайдукевич.

Депутат отметил соглашение об обмене пленными. По его словам, возвращение людей домой — «это прекрасно».

Также парламентарий подчеркнул, что Россия не меняла свою позицию с начала спецоперации в отличие от Запада и Украины. При этом переговорные позиции россиян сейчас очень сильны.

Гайдукевич добавил, что у враждебно настроенных стран нет возможностей хоть как-то повлиять на Россию.

«У Запада, как бы они там ни пыжились, что бы они там ни говорили, ни пугали пакетами санкций, нет ничего, чтобы заставить Россию отступить от своих национальных интересов», — заявил белорусский депутат.

Он пояснил, что ни военным, ни экономическим путем повлиять на Россию и Белоруссию невозможно.

«Если бы могли разрушить экономику России и изолировать ее вместе с Белоруссией, давно бы это сделали. Просто не могут», — заключил парламентарий.

Гайдукевич напомнил, что Россия предлагает конкретные мирные инициативы, цель которых — «убрать корни проблемы».

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию всеми возможными способами. В посольстве России в Лондоне подчеркнули, что заявление британского министра преследует цель сорвать переговоры по урегулированию конфликта.