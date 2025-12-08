В Белоруссии объяснили, зачем Лукашенко взял в Оман сыновей

Эйсмонт: участие сыновей Лукашенко в переговорах в Омане было знаком уважения

Президент Белоруссии Николай Лукашенко брал с собой сыновей в поездку в Оман для соблюдения политической культуры общения в этой стране. Об этом сообщила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1» .

Лукашенко-старшего на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом 1 декабря сопровождали его сыновья. Беседа проходила дома у султана.

Эйсмонт отметила, что в Омане является знаком особого уважения и внимания к развитию двустороннего взаимодействия привлечение представителей семьи. В данном случае курирование отношений с Оманом возложили на старшего сына белорусского лидера Виктора Лукашенко.

«В данных странах так принято. И это действительно очень помогает. Это такой дополнительный контроль», — добавила Эйсмонт.

Ранее белорусский лидер передал коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы тот для сохранения Украины в нынешних границах начал договариваться, а не тормозить переговоры.