В Белоруссии объяснили, почему Лукашенко называют «Батькой»

Президента Белоруссии Александра Лукашенко окрестили «Батькой» с первых лет в должности главы государства по причине его близости к простым людям, уважения со стороны населения и отсутствия в стране так называемых «неприкасаемых». Об этом написал в журнале «Национальная оборона» советник-посланник посольства Белоруссии в РФ Александр Шпаковский.

«С первых лет президентства Лукашенко народ окрестил белорусского лидера „Батькой“, что в славянской традиции свидетельствует о близости руководителя к „простому человеку“», — объяснил дипломат.

Шпаковский добавил, что на это повлияли и другие факторы. В частности, понятный и искренний характер проводимой Лукашенко политики, высокий авторитет белорусского лидера, принимающего решения в сложных ситуациях, а также того, как он трактует различные события в контексте «правды и справедливости».

Кроме того, персональная ответственность приближенных к президенту людей намного выше. Лукашенко не терпит халатность, коррупцию и бесхозяйственность. Как отмечал сам белорусский лидер, иронично воспринимающий западные штампы о нем как о «последнем диктаторе Европы», что на своем посту он работает, а не властвует.

Шпаковский добавил, что даже враги уважают белорусского лидера.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что Запад требует от Лукашенко проведения антироссийской политики.