Основатель группы «Ляпис Трубецкой» встретил солдат ВСУ песней на вокзале

Солист групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок встретил солдат Вооруженных сил Украины на вокзале в Киеве и исполнил для них песню. Об этом сообщили представители группы Brutto в Instagram*.

Музыкант встретил поезд, прибывший из Краматорска, чтобы поприветствовать и поддержать военнослужащих. Михалок отметил, что уже два года по прибытии этого состава в столицу звучит песня коллектива «Воины света».

В 2023 году концерт группы «Ляпис Трубецкой» отменили в Белграде. Местные СМИ сообщали, что против выступления музыкантов высказались представители движения «Двери српске», сообщила «Российская газета».

Ранее солист группы оказался в центре скандала после того, как избил зрителя на своем концерте в Полтаве. Михалок поссорился с мужчиной во время выступления, пригласил его на сцену пообщаться, а затем ударил.

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