В Белом доме заявили об отказе от выделения военной помощи Украине
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт: не собираемся выписывать чеки на войну
США больше не станут отправлять Украине военную помощь. Об этом в эфире канала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт по итогам встречи президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ливитт подчеркнула, что в приоритете США именно мирные переговоры.
«Мы не собираемся больше выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без крепкого мира», — подчеркнула она.
По словам Ливитт, очень хорошо, что открытая перепалка Трампа и Зеленского произошла перед камерами. Таким образом американские налогоплательщики должны осознать всю тяжесть переговоров за закрытыми дверями.
«Было здорово, что камеры работали, потому что народ США и весь мир могли увидеть, с чем Трамп и его команда имеют дело за закрытыми дверями на переговорах с Украиной», — добавила пресс-секретарь.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио потребовал от Зеленского извинений за поведение на встрече с Трампом.