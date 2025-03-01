В Белом доме заявили об отказе от выделения военной помощи Украине

США больше не станут отправлять Украине военную помощь. Об этом в эфире канала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт по итогам встречи президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ливитт подчеркнула, что в приоритете США именно мирные переговоры.

«Мы не собираемся больше выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без крепкого мира», — подчеркнула она.

По словам Ливитт, очень хорошо, что открытая перепалка Трампа и Зеленского произошла перед камерами. Таким образом американские налогоплательщики должны осознать всю тяжесть переговоров за закрытыми дверями.

«Было здорово, что камеры работали, потому что народ США и весь мир могли увидеть, с чем Трамп и его команда имеют дело за закрытыми дверями на переговорах с Украиной», — добавила пресс-секретарь.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио потребовал от Зеленского извинений за поведение на встрече с Трампом.