В Белом доме заявили о возможности США манипулировать временем и пространством

Соединенные Штаты могут манипулировать временем и пространством. Такое заявление сделал директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос .

«Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством», — сказал он.

По словам Крациоса, разработки якобы уничтожают расстояние, «заставляют вещи расти и повышают производительность». Американский лидер Дональд Трамп поставил грандиозную задачу перед всеми работниками Белого дома. Она заключается в обновлении нации.

Технологии США станут инструментами, с помощью которых американцы сделают судьбу своего государства явной в текущем столетии. Крациос не уточнил, что имел ввиду под «манипуляцией пространством и временем».

Ранее в Евросоюзе задумались об отказе от облачных сервисов США из-за угрозы безопасности. Госструктуры и компании считают, что американские технологии могут использоваться против их интересов.