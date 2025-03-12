В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского «на место»

Президент США Дональд Трамп поставил главу киевского режима Владимира Зеленского на место, отметив серьезный настрой американцев на сделку по заключению мира. Об этом в эфире канала Fox News сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

«В Вашингтоне было много сомневающихся, но президент — верховный переговорщик и мастер заключения сделок. Он поставил Зеленского на место, заявив, что США серьезно настроены на сделку по заключению мира», — сказала она.

В Саудовской Аравии во вторник прошли переговоры делегаций США и Украины. Американскую сторону в них представили советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и государственный секретарь Марко Рубио. С другой — министр обороны Украины Рустем Умеров, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

По их итогам киевский режим согласился принять предложение по введению 30-дневного режима прекращения огня, который по согласию сторон может быть продлен. В ответ США возобновили поставки оружия Киеву и отменили паузу в обмене разведданными.