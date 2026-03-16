В Белом доме заявили, что добиваются от НАТО активизации по Ормузскому проливу

США ведут переговоры с союзниками в Европе и странах Ближнего Востока, призывая их активнее участвовать в обеспечении судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News .

«Да, президент США Дональд Трамп ведет переговоры с нашими союзниками в Европе и многими нашими партнерами в Персидском заливе и арабском мире», — сказала представитель американского лидера.

Ливитт подчеркнула, что более активную роль в этом вопросе должны сыграть союзники США по НАТО.

Главы МИД Европейского союза обсуждают возможность отправки военных кораблей в район пролива. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам. Главная задача — сохранить Ормузский пролив открытым для судоходства. Каллас отметила, что у ЕС уже есть операции в регионе, включая миссию Aspides, и министры обсудят возможность расширения ее мандата, в том числе использование военных кораблей.