В Белом доме уточнили слова Трампа о разговоре с Путиным

Белый дом: с Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что с президентом России Владимиром Путиным говорил не глава государства Дональд Трамп, а спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, посетивший Москву накануне. Ее слова привело агентство Reuters .

«Вчерашний день оказался продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, говоривший с Путиным», — заявила Левитт.

Трамп в социальной сети ранее заявил, что провел продуктивную дискуссию с Путиным, и выразил надежду на хорошие шансы в урегулировании конфликта на Украине. При этом из публикации президента США было не совсем ясно, имела ли место личная беседа с российским коллегой.

В посте в соцсети Трамп попросил Путина пощадить окруженных в Курской области украинских боевиков. По словам американского президента, в котле находятся тысячи военных, их положение очень уязвимо.