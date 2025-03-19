В Белом доме считают, что Путин и Трамп встретятся
Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп показали нацеленность на результат, поэтому их встреча, скорее всего, состоится. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в эфире Bloomberg.
«Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно, произойдет», — сообщил он.
По мнению Уиткоффа, такая встреча могла бы состояться в Саудовской Аравии.
Ранее спецпосланник сообщил, что Трамп поручил своей администрации, Госдепартаменту, Пентагону и ЦРУ подключиться к диалогу с Россией. Оба разговора президентов оказались конструктивными и позитивными, подчеркнул собеседник агентства.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что новые переговоры с США обязательно будут, но даты и состав участников пока согласуются.