В Белом доме считают, что Путин и Трамп встретятся

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп показали нацеленность на результат, поэтому их встреча, скорее всего, состоится. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в эфире Bloomberg .

«Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно, произойдет», — сообщил он.

По мнению Уиткоффа, такая встреча могла бы состояться в Саудовской Аравии.

Ранее спецпосланник сообщил, что Трамп поручил своей администрации, Госдепартаменту, Пентагону и ЦРУ подключиться к диалогу с Россией. Оба разговора президентов оказались конструктивными и позитивными, подчеркнул собеседник агентства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что новые переговоры с США обязательно будут, но даты и состав участников пока согласуются.