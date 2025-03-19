Трамп поручил ЦРУ, Пентагону и Госдепу подключиться к контактам с Россией

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации, руководству Госдепа, Пентагона и ЦРУ подключиться к диалогу с российской стороной. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

По его словам, в скором времени можно ждать положительных результатов переговоров. Он добавил, что переговоры Трампа с президентом Владимиром Путиным оказались «конструктивными и позитивными».

Уиткофф также уточнил, что тема снятия антироссийских санкций пока не поднималась.

Телефонная беседа двух лидеров состоялась вечером 18 марта. Главы государств обсудили урегулирование конфликта на Украине и ряд других тем, в том числе улучшение взаимоотношений между Россией и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что даты следующих переговоров согласуют в ближайшие два дня.