Трамп поручил ЦРУ, Пентагону и Госдепу подключиться к контактам с Россией

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации, руководству Госдепа, Пентагона и ЦРУ подключиться к диалогу с российской стороной. Об этом в эфире
Bloomberg TV заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
По его словам, в скором времени можно ждать положительных результатов переговоров. Он добавил, что переговоры Трампа с президентом Владимиром Путиным оказались «конструктивными и позитивными».
Уиткофф также уточнил, что тема снятия антироссийских санкций пока не поднималась.
Телефонная беседа двух лидеров состоялась вечером 18 марта. Главы государств обсудили урегулирование конфликта на Украине и ряд других тем, в том числе
улучшение взаимоотношений между Россией и США.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что
даты следующих переговоров согласуют в ближайшие два дня.
Сегодня 16:29 Двор у дома № 3 на Станционной улице в Мытищах благоустроят в 2025 году
Сегодня 16:29 Мемориальную доску герою СВО открыли в школе в Дмитровском округе
Сегодня 16:26 Уголовные дела завели против двух поджигателей мечети в Серпухове
Сегодня 16:24 Тендер на модернизацию площадок для выгула собак объявили в Реутове
Сегодня 16:22 «Важный шаг». Глава «Защитников Отечества» в Подмосковье Ермакова — о новой кадровой программе для бойцов СВО
Сегодня 16:22 Двух мужчин, организовавших производство наркотиков, задержали в Ленобласти Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте