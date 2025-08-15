На Аляске перед встречей Путина и Трампа разместили истребители F-35

На военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где 15 августа пройдут переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, заметили истребители F-35. Об этом сообщил сайт Alaska Landmine .

Встреча лидеров начнется в 22:30 по московскому времени. Сначала Путин и Трамп проведут переговоры один на один, а затем к ним присоединятся делегации.

Со стороны России участие примут помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Перед началом переговоров лидеры выступят с краткими заявлениями, а по итогам встречи дадут совместную пресс-конференцию. Основной темой саммита станет урегулирование украинского кризиса.

Ранее Кирилл Дмитриев опубликовал фото Аляски по прибытии на переговоры с Трампом. Он показал виды на полуостров с большой высоты. Камера захватила леса и прибрежную зону.