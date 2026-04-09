В Белом доме раскрыли приоритеты Трампа на переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп не отступит от своих планов получить уран из Ирана. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Каролин Левитт, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Это находится на самом верху списка приоритетов президента и его переговорной группы по мере того, как они вступают в следующий раунд обсуждений», — сказала она.

Левитт отметила, что для американского лидера — это «красная линия», от которой он не намерен отступать, причем полон решимости этого добиться. Она выразила надежду, что планы Трампа получится реализовать дипломатическим путем.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Пита Хегсета о возможном силовом изъятии урана у Ирана. Он отметил, что подобные заявления готовят почву для эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а не для мирного процесса.