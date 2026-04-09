Пушков оценил угрозы США силой забрать уран у Ирана

Пушков: слова Хегсета об изъятии урана у Ирана готовят почву для эскалации

Заявления главы Пентагона Пита Хегсета о возможном силовом изъятии урана у Ирана скорее подтолкнут ситуацию на Ближнем Востоке к новому военному обострению, чем к прочному миру. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале .

По мнению сенатора, Тегеран вряд ли согласится добровольно передать Соединенным Штатам обогащенный уран. Поэтому слова главы Пентагона он воспринял как сигнал к дальнейшему усилению конфликта.

«Непохоже, чтобы заявление Хегсета могло стать основой для прочного мира. <…> На деле это выглядит невозможным. Заявления Хегсета, скорее, готовят почву для дальнейших военных действий», — написал Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Иран откажется от обогащения урана и передаст США всю ядерную пыль. Хегсет, в свою очередь, допустил, что США могут забрать иранский уран силой, если Тегеран откажется сделать это добровольно.