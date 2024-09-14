В Белом доме раскритиковали реакцию RT на санкции

Белый дом: США не до смеха, когда речь идет о подрыве институтов демократии

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала ироничную реакцию RT на введенные санкции, отметив, что власти США не смеются, когда речь идет о подрыве демократических институтов в стране. Об этом она заявила на брифинге .

«Мы не смеемся над этим. Это очень серьезно, и мы относимся к этому очень серьезно», — заявила она.

До этого корреспондент RT иронично сказал, что все это время вещал «прямо из штаб-квартиры КГБ» и у него уже «заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает» о телеканале.

Жань-Пьер заявила, что министерства юстиции, финансов и Госдеп США «предприняли действия с целью прервать скрытые информационные операции по подрыву демократических институтов внутри страны».

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в участии к неких тайных операциях по вмешательству в суверенные дела других государств, а также в «военных закупках».

Спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин обвинил телеканал в желании «выигрывать выборы» в ФРГ и Франции, но доказательств так и не привел.