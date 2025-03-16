В Белом доме озвучили ожидания от разговора Путина и Трампа

Уиткофф: разговор Путина и Трампа может пройти на следующей неделе

Предстоящий телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет отражать готовность и позитивный импульс к достижению долгосрочного мира на Украине. Об этом телеканалу CBS заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

«Думаю, позитивный знак, что президенты будут разговаривать. Это показывает, что есть склонность с обеих сторон, позитивный импульс, в том числе Украины, достичь устойчивого и долгосрочного мира», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник ранее предположил, что диалог Путина и Трампа может состояться на неделе.

«Я бы предположил, что со времен первого срока Трампа у них есть настоящие отношения. Я думаю, это будет очень конструктивный и позитивный разговор между президентами», — добавил он.

Ранее Россия довела до США озабоченности по перемирию на Украине.