Угрозы президента Украины Владимира Зеленского отправить ВСУ к премьеру Венгрии Виктору Орбану являются неприемлемыми и нелепыми. Об этом на совместной конференции с венгерским лидером в Будапеште заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он признался, что сначала не поверил в эту информацию, но затем понял, что она не фейковая.

«Не должно быть такого, чтобы иностранный глава государства угрожал главе правительства страны-союзника. Это нелепо и неприемлемо», — сказал Вэнс.

Вице-президент США добавил, что Украина перекрытием трубопроводов пытается заставить венгерский народ страдать и повлиять на результаты выборов.

«Народ Венгрии должен отвергнуть иностранные операции по распространению влияния, отвергнуть брюссельских бюрократов и голосовать за того, кого хочет видеть лидером», — заключил он.

Украинский лидер неоднократно делал резкие выпады в сторону Орбана. На Мюнхенской конференции Зеленский съязвил, что венгерского премьера рост собственного живота интересует больше, чем вопросы армии.