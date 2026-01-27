Администрация США опровергла сообщение газеты Financial Times об отказе Украины от территорий в случае получения гарантий безопасности от Америки. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Во вторник Financial Times со ссылкой на восемь анонимных человек, знакомых с ситуацией, сообщила, что американская сторона якобы дала понять Украине, что даст ей гарантии безопасности, если та откажется от притязаний на территории.

«Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно», — процитировала ее слова газета.

При этом один из источников журналистов заявил, что США якобы не имеют цели принудить Украину к территориальным уступкам, гарантии безопасности зависят от позиций как Украины, так и России.

Ранее публицист и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что западные лидеры изначально знали о ничтожных шансах Украины победить в конфликте. Ситуацию затягивали, чтобы навредить России. Однако они не учли, что пострадают сами.