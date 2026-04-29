В Белом доме не смогли вспомнить, когда в последний раз поднимали тему Украины

Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа затрудняются вспомнить, когда в последний раз обсуждали тему переговоров по Украине. Основные лица, отвечающие за украинское урегулирование теперь заняты иранским вопросом. Об этом сообщило издание Politico .

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил журналистам, что иранское направление теперь является для американского руководства безусловным приоритетом. Ключевые переговорщики США по Украине — спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер — сейчас сосредоточены на ближневосточном конфликте. П

Также чиновник объяснил, что желание американского президента взаимодействовать с партнерами НАТО по украинскому вопросу ослабло. Причина — недовольство позицией европейских союзников, которые не поддержали действия США в отношении Ирана.

Ранее Трамп заявил, что продолжил общение с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако дату и детали последнего разговора не раскрыл.