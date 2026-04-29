В Белом доме не смогли вспомнить, когда в последний раз поднимали тему Украины

Politico: в США стали реже поднимать вопросы Украины из-за иранского конфликта
Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа затрудняются вспомнить, когда в последний раз обсуждали тему переговоров по Украине. Основные лица, отвечающие за украинское урегулирование теперь заняты иранским вопросом. Об этом сообщило издание Politico.
Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил журналистам, что иранское направление теперь является для американского руководства безусловным приоритетом. Ключевые переговорщики США по Украине — спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер — сейчас сосредоточены на ближневосточном конфликте. П
Также чиновник объяснил, что желание американского президента взаимодействовать с партнерами НАТО по украинскому вопросу ослабло. Причина — недовольство позицией европейских союзников, которые не поддержали действия США в отношении Ирана.
Ранее Трамп заявил, что продолжил общение с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако дату и детали последнего разговора не раскрыл.