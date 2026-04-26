Трамп сообщил о продолжении переговоров с Путиным

Трамп подтвердил контакты с Путиным, но не раскрыл детали разговоров

Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжил общение с российским лидером Владимиром Путиным, но не раскрыл дату и детали последнего разговора. Об этом рассказал Fox News .

По словам американского лидера, он также сохранил контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулировать конфликт в стране.

«Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним переговоры», — сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщили о намерениях Трампа пригласить президента России на саммит G20 в Майами. Событие запланировано на декабрь 2026 года. Глава Белого дома заявил, что приезд Путина на саммит G20 в Майами был бы очень полезным.