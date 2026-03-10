В Белом доме начали рассматривать варианты смягчения санкций против России

Белый дом рассматривает различные варианты, как смягчить санкции против России — и масштабные, и точечные. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Их цель — снизить нагрузку на нефтяной рынок, который начал перегреваться из-за боевых действий против Ирана и перекрытого Ормузского пролива. Среди предложений — разрешить отдельным странам, как ранее Индии, закупать нефть у России, не опасаясь пошлин от США.

Накануне американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Главной темой разговора стало урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, главы государств обсудили положение дел на мировом рынке нефти и конфликт на Украине.