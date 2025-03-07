В Белом доме начали придумывать способы снятия анитроссийских санкций

Reuters: в США начали прорабатывать варианты смягчения санкций против России

США разрабатывают способы смягчения санкций против энергетического сектора России в случае достижения договоренности по урегулированию украинского конфликта. Об этом изданию Reuters сообщил источник знакомый с ситуацией в Белом доме.

«Белый дом поручил Минфину США изучить возможности ослабления санкций в отношении российского энергетического сектора перед ожидаемой встречей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Проработанные варианты позволят в кратчайшие сроки «откатить» уже введенные санкции в случае достижения договоренностей относительно урегулирования конфликта на Украине.

Однако собеседник издания отметил, что эти планы не стоит рассматривать, как безусловные.

«Эта работа не должна рассматриваться так, что США снимут санкции в любом случае, даже без уступок со стороны России», — подчеркнул источник.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social заявил, что не исключает ужесточения санкций против России в случае отказа от прекращения огня и окончания конфликта на Украине.