В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп начал встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она проходит в Белом доме.

Зеленского в аэропорту Вашингтона встретили у трапа только собственный пилот и украинский посол. На переговоры он прибыл в черном пиджаке и брюках, но галстук снова не надел.

Планируется, что Трамп обсудит с Зеленским мирное урегулирование на Украине. В Овальный кабинет, по данным агентства Reuters, пригласили всех 100 членов американского сената. Встреча идет в закрытом формате, без участия журналистов.

После беседы с главой киевского режима Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.